Köln (SID) - Die Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner haben mit Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA den nächsten Sieg eingefahren. Franz Wagner kam beim 101:93 bei den New Orleans Pelicans auf die meiste Spielzeit seines Teams, hatte aber mit seiner Wurfquote zu kämpfen und erzielte elf Punkte. Sein Bruder Moritz verbuchte 14 Zähler. In der Eastern Conference liegt Orlando unverändert auf Rang 13.

Nicht zu stoppen sind aktuell Isaiah Hartenstein und seine New York Knicks. Mit dem deutlichen 109:94-Erfolg gegen die Boston Celtics feierten die Knicks bereits den sechsten Sieg in Serie und festigten damit Rang fünf im Osten. Superstar Jason Tatum kam bei den Celtics auf lediglich 14 Punkte, der 24-Jährige traf nur einen seiner neun Dreierversuche. Boston ist Tabellenzweiter im Osten hinter den Milwaukee Bucks.