Große Freude bei den New York Knicks. Die Franchise um den Deutschen Isaiah Hartenstein steht in der nächsten Playoff-Runde. Das Team aus dem Big Apple feierte im fünften Spiel einen 106:95-Sieg gegen die Cleveland Cavaliers und hat die Serie damit mit 4:1 für sich entschieden.

Und das, obwohl die Knicks die Verletzung von Big Man Julius Randle verkraften mussten. Dieser knickte kurz vor der Pause um und konnte nicht mehr weiterspielen. Allen voran Center Mitchell Robinson sprang aber in die Bresche und zeigte mit einem Double-Double aus 13 Punkten und 18 Rebounds eine starke Leistung.

Bester Scorer bei den Knicks war Jalen Brunson mit 23 Zählern, Hartenstein brachte es in zwölf Minuten Spielzeit auf einen Punkt.

Heat werfen Bucks raus

Über den Einzug in die nächste Runde freuen dürfen sich auch die Miami Heat. Gegen die in der Serie eigentlich favorisierten Milwaukee Bucks gelang in Spiel fünf ein 128:126-Sieg nach Overtime. Miami ist damit ebenfalls mit einer Bilanz von 4:1 in die nächste Runde eingezogen.

Heat-Superstar Jimmy Butler erwischte eine grandiosen Tag und brachte es auf 42 Zähler, bei den Bucks glänzten Ex-MVP Giannis Antetokounmpo mit 38 Punkten und Khris Middleton mit 33 Zählern – für den notwendigen Sieg reichte dies jedoch nicht.

Eine vorzeitige Entscheidung verpasst haben derweil die Los Angeles Lakers. Gegen die Memphis Grizzlies setzte es eine klare 99:116-Niederlage, wodurch L.A. nur noch mit 3:2 in der Serie führt.

Zwar zeigte Anthony Davis mit 31 Punkten eine starke Leistung, LeBron James erwischte aber einen schwachen Tag und steuerte nur 15 Punkte bei. Dennis Schröder traf keinen seiner drei Würfe.

Die golden State Warriors haben derweil ihr fünftes Spiel gegen die Sacramento Kings mit 123:116 gewonnen und damit mit 3:2 die Führung in der Serie übernommen.