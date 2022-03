Berlin (SID) - Ohne den weiterhin verletzten Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben die Houston Rockets ihre Niederlagen-Serie in der nordamerikanischen Profiliga NBA beendet. Gegen die Memphis Grizzlies gewannen die Texaner 123:112. Trotz des ersten Sieges nach zuletzt zwölf Pleiten in Serie bleiben die Rockets Letzter in der Western Conference. Schröder fehlte nach einer Sprunggelenksverletzung zum dritten Mal in Folge.

Für Isaiah Hartenstein und die Los Angeles Clippers endete derweil ein Lauf von fünf Erfolgen nacheinander. Die Kalifornier unterlagen den New York Knicks mit 93:116, wobei Hartenstein 14 Punkte erzielte. Im Kampf um die Play-offs liegen die Clippers im Westen auf Rang acht.

In der Neuauflage des letztjährigen Finals schlug Meister Milwaukee Bucks indessen die Phoenix Suns mit 132:122. Überragender Mann auf dem Court war Milwaukees Khris Middleton mit 44 Zählern.