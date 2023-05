Die Denver Nuggets haben den ersten Schritt in Richtung NBA Finals gemacht.

In Spiel 1 der Serie in den Western Conference Finals gewann das Team aus Colorado mit 132:126 gegen die Los Angeles Lakers. Nikola Jokic glänzte mit einem Triple Double aus 34 Punkten, 21 Rebounds und 14 Assists. Jamal Murray steuerte weitere 31 Zähler bei.

Nuggets vs. Lakers: LeBron und Davis nicht genug

Auf Seiten der Lakers war Anthony Davis mit 40 Punkten der erfolgreichste Werfer, LeBron James kam auf 26 Punkte. Der Superstar verpasste gut 45 Sekunden vor Schluss den möglichen Dreier zum Ausgleich, anschließend verwalteten die Nuggets die knappe Führung. Der Deutsche Dennis Schröder kam als Starter in 32 Minuten nur auf sechs Zähler.

Im gesamten Spiel lag LA nur zu Beginn der Partie mit 2:0 vorne, danach gab Denver die eigene Führung nicht mehr her.

Spiel 2 findet in der Nacht auf Freitag erneut in Denver in der Ball Arena statt, in der die Nuggets nun sieben Playoff-Spiele in Folge gewonnen haben.