New York (SID) - Filmregisseur Spike Lee wird sich in dieser NBA-Saison keine Spiele seiner New York Knicks im Madison Square Garden ansehen. "Ich komme nächstes Jahr wieder, aber für diese Spielzeit bin ich durch", sagte der 62-Jährige bei ESPN. Lee ist einer der berühmtesten Basketball-Superfans und hat seit Jahren einen Platz am Spielfeldrand.

Der Oscar-Preisträger gab als Grund an, vom Sicherheitspersonal unfair behandelt worden zu sein. Die Security hatte ihm den Eintritt über einen bestimmten Eingang verwehrt. "Ich benutzte seit über 20 Jahren den selben Eingang", so Lee, der nach einiger Zeit seinen Sitz erreichte und Zeuge des 125:123 gegen die Houston Rockets wurde.

Die Knicks wiesen den Vorwurf zurück. "Die Idee, dass Spike Lee ein Opfer ist, ist lachhaft", hieß es in einer Mitteilung. "Wir haben ihn immer wieder gebeten, unseren Angestellteneingang nicht mehr zu benutzen und die Halle stattdessen über den VIP-Eingang zu betreten", hieß es weiter: "Es ist sehr enttäuschend, dass Spike diese Kontroverse vom Zaun bricht, um ein Drama zu inszenieren. Er ist jederzeit im Garden willkommen, nur nicht durch den Angestellteneingang."