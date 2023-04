NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks hat nach dem schnellen Aus in den Play-offs der Basketball-Profiliga mit einem bemerkenswerten Monolog auf eine nach seiner Ansicht unangemessene Frage reagiert. "Wirst Du jedes Jahr befördert? Nein, oder? Also ist jedes Jahr an der Arbeit ein Reinfall. Ja oder nein?", sagte Antetokounmpo zu einem Reporter, der wissen wollte, ob die Saison ein Reinfall gewesen sei.

Durch ein 126:128 nach Verlängerung scheiterten die Bucks im Achtelfinale mit 1:4 an Miami Heat, und das als bestes Hauptrundenteam der Liga. Zur Frage kam es bei der Pressekonferenz nach Spielende, der 28-Jährige störte sich an der Wortwahl.

Es gehe immer darum, Ziele zu erreichen. Für sich selbst im Job, für die Familie, für die Eltern, machte der Grieche deutlich. "Es ist kein Misserfolg, es sind Schritte zum Erfolg. Michael Jordan hat 15 Jahre gespielt und sechs Meisterschaften gewonnen. Waren die anderen neun Jahre ein Reinfall?", fragte Antetokounmpo.

Die Bucks hätten von 1971 bis 2021 in der NBA keine Meisterschaft geholt. "Waren es 50 Jahre des Scheiterns? Nein, es waren Etappen", so Antetokounmpo. Der "Greek Freak" hatte den Klub vor zwei Jahren nach langer Durststrecke zum Titel geführt.