Eine ehemalige Angestellte der Detroit Pistons aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hat den am Mittwoch entlassenen stellvertretenden Klubboss Rob Murphy (50) öffentlich der sexuellen Belästigung beschuldigt. DeJanai Raska sagte dem Detroiter Fernsehsender WJBK, Murphy habe sie vor ihrer Tochter und in den Räumlichkeiten der Pistons begrapscht und versucht, sie zum Sex zu zwingen. Raska verklagte Murphy und die Pistons in der Folge.

"Schweigen ist keine Option", erklärte die 32-Jährige: "Ich will Gerechtigkeit. Das ist meine Chance, die Wahrheit auszusprechen, auf meine Art, und sie wird gehört werden und mir meine Macht zurückgeben." Es sei "wie ein Albtraum gewesen", führte sie aus: "Ich kann nicht einmal mehr Basketball gucken."

Murphy arbeitete sich Schritt für Schritt bei Detroit nach oben, bei seinem Engagement als Präsident des Entwicklungsteams der Pistons im Jahr 2021 traf er auf sein Opfer. Im vergangenen Juni wurde er schließlich zum stellvertretenden General Manager befördert, ehe die Pistons ihn nur vier Monate später aufgrund der zunächst intern vorgebrachten Vorwürfe beurlaubten. Am Mittwoch wurde Murphy "wegen Verletzung der Firmenpolitik und der Bedingungen seines Arbeitsvertrags" entlassen.