Basketball-Superstar Stephen Curry hat Titelverteidiger Golden State Warriors mit einer denkwürdigen Vorstellung in die zweite Runde der NBA-Play-offs geführt. Curry (35) erzielte beim 120:100 im alles entscheidenden Spiel bei den Sacramento Kings 50 Punkte - und schrieb damit Liga-Geschichte: Nie zuvor hatte jemand mit derart vielen Punkten in einem siebten Spiel der NBA-Endrunde dominiert.

38 Würfe nahm Curry, 20 traf er. "Es ging darum, aggressiv zu sein", sagte der viermalige NBA-Champion und zweimalige MVP: "Ich habe die 38 Würfe aus gutem Grund genommen. Wir haben die Lücken erkannt, daher konnte ich extrem aggressiv sein, und es hat funktioniert." Mit 4:3 entschieden die Warriors die Serie für sich.

Draymond Green: "Dafür bin ich Basketball-Fan"

Seine Teamkollegen feierten Curry. "Eine unglaubliche Leistung für die Ewigkeit. An dieses siebte Spiel werde ich mich immer als das 'Steph-Curry-Game' erinnern", sagte Klay Thompson. "Steph bei solch einem Spiel zuzuschauen, in dem er derart dominiert - das sind die Momente, in denen ich Basketball-Fan bin", sagte Draymond Green.

Im Viertelfinale kommt es zum Duell der Superstars mit LeBron James von den Los Angeles Lakers. Das erste Spiel der Serie, die erneut über maximal sieben Spiele gehen wird, findet am Dienstag im Chase Center von San Francisco statt. Die Lakers hatten sich mit James und dem deutschen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder gegen die Memphis Grizzlies mit 4:2 durchgesetzt.