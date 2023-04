NBA

Eskalation! Sacramento-Fans feiern Game-1-Sieg wie den Titel

Die Sacramento Kings sind nach fast 17 Jahren zurück in den NBA-Playoffs. In der ersten Runde treffen sie auf die Golden State Warriors. Trotz Mondpreisen feiern die Fans die Rückkehr in die Playoffs aber bereits wie die Meisterschaft.

