Köln (SID) - NBA-Profi Dennis Schröder hat erstmals seit seiner Rückkehr bei den Los Angeles Lakers trainiert und ambitionierte Ziele ausgerufen. "Was auch immer ist: Ich werde alles dafür tun, um Siege zu holen und unerledigte Dinge zu erledigen", sagte der Basketball-Nationalspieler laut dem US-Portal ESPN im Anschluss an die Einheit.

Schröder (29) hatte bereits in der Saison 2020/21 für die Lakers gespielt, war mit dem Team um Superstar LeBron James allerdings in der ersten Play-offs-Runde gegen die Phoenix Suns ausgeschieden. "Ich werde sicherstellen, dass ich alles, was ich kann, in das Team einbringe, um Spiele zu gewinnen", kündigte Schröder an.

Am Mittwochabend soll er laut seines Trainers Darvin Ham im Test gegen die Minnesota Timberwolves einige Minuten zum Einsatz kommen. Die neue Saison in der nordamerikanischen Profiliga beginnt am 18. Oktober.

Schröder hatte kurz vor dem Gewinn der EM-Bronzemedaille bei seinem früheren Klub einen Einjahresvertrag unterschrieben. Bereits in der vergangenen Saison hätte er wohl weiter für die Lakers spielen können. Der Point Guard soll damals jedoch ein Vertragsangebot über 84 Millionen US-Dollar für vier Jahre abgelehnt haben.

Stattdessen war Schröder zu Rekordmeister Boston Celtics gewechselt und später in der Saison zu den Houston Rockets getradet worden. Schröder widersprach am Montag den Berichten über ein damaliges Vertragsangebot. "Ich meine, letzten Endes hat es nie einen Vertrag gegeben", sagte Schröder: "Es gab nie einen Vertrag, ich habe nie etwas abgelehnt ... Das ist nicht wahr."