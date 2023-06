In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bahnt sich ein spektakuläres Tauschgeschäft an. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, haben sich die Phoenix Suns und die Washington Wizards auf einen Trade der beiden All Stars Chris Paul (38) und Bradley Beal (29) geeinigt.

Beals Agent bestätigte gegenüber ESPN, dass ein Gerüst für den Tausch stehe. Demnach soll Paul zukünftig für die Wizards auflaufen. Beal hingegen soll nach elf Jahren bei den Wizards in Phoenix gemeinsam mit den All Stars Kevin Durant und Devin Booker um den ersten NBA-Titel der Franchise aus Arizona kämpfen.

Die Suns dürften dabei auch Strafzahlungen in Kauf nehmen. Laut ESPN muss Phoenix in der kommenden Saison alleine für Beal, Durant, Booker und Deandre Ayton 163 Millionen US-Dollar Gehalt zahlen. Der Salary Cap wird jedoch wohl bei 134 Millionen Dollar liegen, Teambesitzer Mat Ishbia wird also jede Menge Luxussteuer zahlen müssen, um den Kader zu finanzieren.

Beal war 2012 an dritter Stelle von den Wizards gedraftet worden. In seinen elf Jahren in Washington erzielte der 29-Jährige im Schnitt 22,1 Punkte und erreichte fünfmal die Play-offs, ohne aber jemals über die zweite Runde hinaus zu kommen. In der abgelaufenen Saison hatten die Wizards die Play-offs verpasst, die Suns waren in der zweiten Runde am späteren Meister aus Denver gescheitert.