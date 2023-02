Hamburg (SID) - Ein bestens aufgelegter Franz Wagner hat seine Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum Sieg geführt. Beim 108:106 gegen die Detroit Pistons avancierte der deutsche Nationalspieler mit 21 Punkten zum Topscorer. Bruder Moritz kam auf neun Zähler. Seit sieben Spielen wechseln sich bei Orlando Sieg und Niederlage ab. In der Eastern Conference liegen Wagner und Co. mit 25 Siegen und 35 Niederlagen unverändert auf Rang 13.

Denselben Platz nehmen im Westen die Los Angeles Lakers Lakers mit Nationalspieler Dennis Schröder ein. Beim 124:111 gegen Meister Golden State Warriors, Sieg Nummer 28 der Saison, erzielte Schröder 13 Punkte - und damit exakt so viele Zähler wie Lakers-Superstar LeBron James, der einen schwachen Auftritt aufs Parkett legte.

Einen 142:116-Kantersieg landete unterdessen Kyrie Irving mit den Dallas Mavericks gegen die San Antonio Spurs. Der Neuzugang erzielte 23 Punkte und feierte seinen ersten Heimsieg mit den Mavs. Luka Doncic kam auf 28 Zähler.

Die Spitzenreiter der beiden Conferences fuhren in der Nacht zu Freitag jeweils ihre nächsten Siege ein. West-Tabellenführer Denver Nuggets feierte beim 115:109 gegen die Cleveland Cavaliers den vierten Erfolg hintereinander, im Osten behielt Vorjahresfinalist Boston Celtics gegen die Indiana Pacers beim 142:138 nach Verlängerung die Oberhand.