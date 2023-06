Nachdem zuletzt die Gerüchteküche um die sportliche Zukunft von Bradley Beal am Brodeln war, dürfte nun wohl bald Klarheit herrschen. Laut einem Bericht von "ESPN" soll der 29-Jährige vor einem Trade von den Washington Wizards zu den Phoenix Suns stehen.

Auch Beals Agent Mark Bartelstein bestätigte bei "ESPN" bereits, dass ein möglicher Trade auf einem guten Wege sei, es aber wohl noch etwas Zeit brauche, um diesen zu finalisieren.

Paul und Shamet wohl zu den Wizards

Guard Beal würde für einen Wechsel seine vertraglich zugesicherte No-Trade-Klausel bei den Wizards fallen lassen, was ihm wiederum einen Washington-Abgang nach elf Jahren in Richtung Arizona ermöglicht.

Bei den Phoenix Suns könnte Beal wiederum an der Seite von Devin Booker und Kevin Durant sowie Deandre Ayton um den NBA-Titel kämpfen.

Im Gegenzug sollen die Wizards Chris Paul und Landry Shamet bekommen, zudem noch mehrere Zweitrundenpicks und Tauschrechte für Draft-Picks.

In der zurückliegenden NBA-Saison scheiterte Beal mit den Wízards in der zweiten Playoff-Runde am späteren NBA-Champion Denver Nuggets.