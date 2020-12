Los Angeles (SID) - Meister Los Angeles Lakers um Neuzugang Dennis Schröder und Stadtrivale Clippers stehen sich gleich am ersten Spieltag der neuen Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegenüber. Dies gab die Liga am Mittwoch bekannt. Die "Battle of Los Angeles" zwischen den Teams der Superstars LeBron James (Lakers) und Kawhi Leonard (Clippers) steigt ebenso am 22. Dezember wie das Duell der Brooklyn Nets mit den Golden State Warriors - das Match in Brooklyn beginnt allerdings früher.

Ebenso veröffentlichte die Liga das Programm für den in Sachen Basketball populären Christmas Day am 25. Dezember, der vor allem aus deutscher Sicht interessant ist: Schröders Lakers empfangen dann die Dallas Mavericks um Maxi Kleber. Daniel Theis trifft mit den Boston Celtics auf die Nets.