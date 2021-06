München - 1399 Spiele, davon 1097 gewonnen, über 40 Jahre Trainer der "Blue Devils" an der Duke University - viele werden aber nicht mehr hinzu kommen.

Laut "ESPN" wird Mike Krzyzewski nach der kommenden Saison seine beispiellose Trainerkarriere beenden und in Rente gehen.

Eine Legende verabschiedet sich

"Coach K" gehört zu den erfolgreichsten Trainern in der US-Basketballgeschichte, und das obwohl der mittlerweile 74-Jährige nie ein NBA-Team gecoacht hat. Mit den Duke Blue Devils gewann Krzyzewski insgesamt fünf NCAA-Meisterschaften und erreichte in seinen 40 Spielzeiten zwölfmal das Final-Four.

Zudem brachte er insgesamt 41 Spieler hervor, die in der ersten Runde des NBA-Drafts ausgewählt wurden

Von 2006 bis 2016 war er dazu noch Trainer der Nationalmannschaft und führte Team USA zu drei olympischen Goldmedaillen (2008 in Peking, 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro), sowie zwei Weltmeistertiteln 2010 und 2014.

Als möglicher Nachfolger ist Harvard-Coach Tommy Amaker im Gespräch, der unter anderem Stars wie Jayson Tatum und Zion Williamson rekrutierte.

