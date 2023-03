Die Houston Texans werden von der NFL böse bestraft. Die Franchise muss im kommenden Draft auf den eigenen Fünftrunden-Pick verzichten und wird zusätzlich mit einer Geldstrafe über 175.000 Dollar belegt, wie die Liga in einem Schreiben bestätigte.

Die NFL fand heraus, dass die Texans 2020 beim Bericht über den eigenen Salary Cap etwas verschwiegen. So soll die Franchise ihrem ehemaligen Quarterback Deshaun Watson eine nicht genannte Entschädigung in Form einer Mitgliedschaft in einer anderen Sporteinrichtung bewilligt haben.

Gemäß den Bestimmungen des Tarifvertrags zur Gehaltsobergrenze müssen die Vereine allerdings jede Spielerentschädigung oder -leistung melden. Im Fall Watson haben die Texans das nicht getan.