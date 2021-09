München - Im Interview mit ran sprach Brett Gosper, "Europa-Chef der NFL", über den Zeitplan für ein geplantes Spiel in Deutschland. Zugleich gab er einen Einblick in die Bewerbungsphase der Städte.

ran: Brett, Sie haben gesagt, dass Sie sehr optimistisch sind, was ein Spiel in Deutschland angeht. Für die Community ist dies natürlich ein sehr wichtiges Thema.

Brett Gosper: Ja, das verstehe ich. Man will natürlich keine festen Aussagen treffen, weil man nicht weiß, ob es noch Hindernisse gibt, aber ich sehe keine Dinge, die gegen ein Spiel in Deutschland sprechen. Wir gehen durch einen Prozess. Für mich ist es nur eine Frage der Zeit. Meiner Meinung nach ist die Zeit reif für ein Spiel in Deutschland. Aber natürlich muss man trotzdem vorsichtig sein, weil man nicht weiß was passiert.

ran: Lassen Sie uns über das Wann und Wo sprechen. Vielleicht 2022, spätestens 2023?

Gosper: Vielleicht 2022, aber nicht später als 2023.

ran: Was muss passieren, damit das Spiel 2022 stattfindet?

Gosper: Wir haben einen zeitlichen Rahmen, der vorgibt, dass wir Anfang 2022 bekannt geben, welche Stadt die Ausschreibung gewonnen hat. Das einzige was das verzögern könnte, wäre wenn sich der ganze Prozess verzögert. 2022 ist ein besonderes Jahr, aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft. Vielleicht gibt es deswegen für unsere favorisierte Stadt Probleme und vielleicht spielen wir dann woanders in Deutschland und kommen ein Jahr später zurück. Wir würden aber gerne für mehrere Jahre in einer Stadt bleiben.

ran: Ihr persönlicher Wunsch ist ein Spiel 2022?

Gosper: Ja, solange wir keine Probleme haben. Es gibt keine Gründe länger zu warten. Außer wir müssen.

ran: Die deutschen Fans warten schon lange auf das Spiel.

Gosper: Das merke ich immer wieder, wenn wir mit den Leuten sprechen (lacht). Und wir wollen diese Begeisterung belohnen und in Deutschland ein Spiel stattfinden lassen, aber nur wenn das für alle Parteien Sinn ergibt.

ran: Zweite Sache: Wo? Wenn ich das richtig verstanden habe ist der Bewerbungsschluss am 10. September?

Gosper: Ja, während der Bewerbungsphase konnten alle Städte Interesse bekunden. Wenn wir der Meinung waren, dass bestimmte Städte nicht möglich sind, wollten wir deren Zeit auch nicht vergeuden. Jede Stadt hat eigene Zeitpläne, um zu bestimmen, ob sie ein solches Spiel austragen will. Aus den interessierten Kandidaten werden am Ende drei bleiben, mit denen wir vertiefende Gespräche und Verhandlungen führen werden, um die optimalste Lösung zu finden.

ran: Was ist der interne Zeitplan?

Gosper:Intern würden wir gerne Ende des Jahres entscheiden, am Ende des Jahres wissen wir dann auch, ob wir in unserem Zeitplan sind. Ich persönlich fände es gut, wenn die Stadt beim Super Bowl bekanntgegeben wird. Ende Januar wollen wir spätestens wissen, wo wir stehen.

ran: Es gibt also eine Liste von sechs, sieben Städten, die dann auf drei Städte heruntergebrochen wird?

Gosper: Sollte diese Liste feststehen, wird es sicherlich schwer sein, sie geheim zu halten. Hoffentlich stimmen diese Städte zu, dass sie öffentlich gemacht werden dürfen. Nochmal: Manche Städte sind nervös, dass es eine negative Reaktion gibt. Das wollen wir natürlich verhindern.

ran: Können Sie irgendetwas über die Städte sagen?

Gosper: Es ist eine gute Anzahl an interessierten Städten, die sehr qualifiziert sind und die mit uns als Partner arbeiten wollen. Sie suchen längere Partnerschaften und das ist immer gut. Es wird eine starke Auswahl sein.

ran: Am Ende sind es vier Spiele in vier Jahren?

Gosper: Ja, ich denke drei oder vier Jahre. Oft gibt es mehr Bereitschaft, wenn Städte wissen, dass es eine längere Partnerschaft gibt. Das ist auch gut für die Fans, dass eine gewisse Normalität entsteht. Sowohl für die deutschen als auch alle anderen. Die Spiele in London werden von Jahr zu Jahr besser, weil auch die Stadt als Gastgeber immer besser wird. Die Regierung hilft uns mehr, das ganze Team ist erfahrener.

ran: Würde das Spiel im Oktober stattfinden?

Gosper:Normalerweise würde man das denken, aber wir schauen uns alle Optionen für Oktober und November an.

ran: Ist es das Ziel, vier internationale Spiele zu haben? Zwei in London, eins in Mexiko und eins in Deutschland. Oder fungiert Deutschland als Ersatz?

Gosper: Nein, es ist ein Extra-Spiel. Auch weil es nun 17 reguläre Saisonspiele geben wird. Außer es gibt andere Probleme. Deutschland ist ein Land, das sicherlich mehr als ein Spiel austragen kann. Aber lassen wir erstmal eins austragen und dann weiterschauen.

ran: Also gibt es die Möglichkeit für mehr als nur ein Spiel pro Saison?

Gosper: Ich denke, dass das möglich ist. Vor allem für Teams, die den deutschen Markt interessant finden.

ran: Können Sie irgendwas über diese Teams sagen?

Gosper: Nicht wirklich, weil noch nicht alles feststeht. Aber es sind ein halbes Dutzend Teams an Deutschland interessiert, genauso aber auch an England und Kanada. Es wäre aber auch unfair gegenüber diesen Teams, das jetzt zu erzählen.

ran: Es gibt die Möglichkeit für sechs Teams in Deutschland Marketing zu betreiben. Ist es das Ziel für diese Teams, dann in Deutschland zu spielen?

Gosper: Das gehört nicht zusammen. Das ist nicht der primäre Plan, könnte aber dazu führen, wenn die Teams merken, dass es sich lohnt.

Das Interview führte Michael Gerhäußer

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.