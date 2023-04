Aaron Rodgers verlässt durch seinen Trade zu den New York Jets die Green Bay Packers nach 18 Jahren. 2005 wurde der Star-Quarterback von den "Cheeseheads" im Draft an der 24. Stelle ausgewählt.

Nun hat sich Rodgers öffentlich von seiner großen Liebe verabschiedet und in einem Instagram-Post mit zehn angefügten Bildern emotionale Worte gefunden.

Rodgers dankt den Packers

"Ich danke euch", schrieb Rodgers zuerst und fügte dahinter ein Herz an.

"Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, die Dankbarkeit, die ich gegenüber den Packers , unseren unglaublichen Fans, dem Bundesstaat Wisconsin, den Tausenden von Spielern, deren Wege ich gekreuzt habe, den unglaublichen Männern und Frauen, die für die Organisation arbeiten, und den erstaunlichen Menschen, die ich auf meinem Weg kennengelernt habe, in einem Beitrag mit 10 Bildern vollständig auszudrücken, aber ich hoffe, ihr lest dies und spürt mein Herz und meine Seele, gefüllt mit Liebe, Freude und Frieden über meine Zeit in Grün und Gold", hieß es weiter mit zwei Herz-Emojis in Grün und Gold.

Rodgers fand Freunde fürs Leben

"Ich bin in Green Bay aufgewachsen, wurde mit 21 Jahren gedraftet, habe mich in das Spiel verliebt, habe Freunde fürs Leben gefunden und nehme Erinnerungen mit, die ein Leben lang halten werden. Ich bin dem verstorbenen Ted Thompson dankbar, dass er mich gedraftet hat und auch für meine Head Coaches, insbesondere für die 13 Jahre mit Mike McCarthy und die letzten 4 Jahre mit Matt LaFleur. Ich hatte über die Jahre einige unglaubliche Männer im QB-Raum, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, darunter Tom, AVP, Luke und Connor", schrieb Rodgers dankbar.

Rodgers dankt auch Packers-GM Gutekunst

"Ein riesiges Dankeschön an meine Jungs im Geräteraum, Red, TBone, Odea, Kev, Bryan, Andy Grouber, all meine lieben Freunde im Trainingsraum über die Jahre, Nate, Flea, Doc McKenzie, Doc Gray, Pepp und Cuz. Der legendäre Adam Korzun und sein unglaubliches Team: Dougie, Crabby und Scotty, die sich immer um mich gekümmert haben; Tom, Nate, Sarah und Jason in der PR-Abteilung, Evan dafür, dass er mein Arbeitsleben auf Film festgehalten hat, The Rock und Wayne dafür, dass sie die Höhepunkte meiner Karriere in Worte gefasst haben, Grey und Big Rob für ihre Arbeit mit unseren Jungs über die Jahre hinweg, Bloke, Thad, Grant und Gizz im Kraftraum, Bob Harlan, Russ Ball, Mark Murphy und Brian Gutekunst für die Leitung der Organisation, allen im 3. und 4. Stock, die dafür sorgen, dass das Ganze reibungslos läuft, und so vielen unzähligen anderen an der Laderampe, bei den Touren, den Konzessionen, der Instandhaltung, unserer Feldmannschaft usw.", hieß es anschließend.

Rodgers: "Green Bay wird immer mein Herz haben"

"An die Fans: DANKE, ihr habt jeden Lauf aus dem Tunnel zu etwas Besonderem gemacht, jedes Heimspiel magisch, und es war mir eine Ehre, euer QB zu sein."

"An meine Mannschaftskameraden: Ich liebe euch alle und bin dankbar für die Momente auf und neben dem Spielfeld, die uns zusammengebracht haben. Ich habe mit Legenden gespielt, ich habe mit Freunden gespielt; danke, dass ihr an mich geglaubt und mir immer den Rücken gestärkt habt."

"Dies ist nicht das Ende für uns, ich werde euch wiedersehen Green Bay, ihr werdet immer mein Herz haben. -12", schrieb Rodgers abschließend.