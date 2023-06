Dass er sich für den Konsum des halluzinogenen Tranks Ayahuasca begeistern kann, daraus hat Aaron Rodgers schon in der Vergangenheit keinen Hehl gemacht. Nun hat der Quarterback der New York Jets in diesem Zuge sogar eine Rede auf der Psychedelics Science in Denver, der wohl weltgrößten Konferenz zu Psychedelika, gehalten.

Wichtigstes Anliegen für A-Rod dabei: die Legalisierung derartiger Substanzen.

"Ist es nicht ironisch, dass die Dinge, die deinen Verstand erweitern, illegal sind und die Dinge, die dich dumm machen, seit Jahrhunderten legal sind", wird der Spielmacher von "Pro Football Talk" zitiert. "Wir müssen das ändern. Das geht nur durch Aufklärung und Bildung."

Rodgers will Legalisierung von Substanzen

Bei dieser Forderung blieb es aber nicht. So erklärte Rodgers in der Folge: "Ich garantiere Ihnen, dass all diese Penner, die mich online wegen meiner Erfahrungen angreifen wollen, es noch nie probiert haben. Sie sind die perfekten Leute dafür. Wir müssen diese Leute dazu bringen, es zu nehmen."

Bezogen auf sich selbst wusste der 39-Jährige in Bezug auf Ayahuasca freilich nur Positives zu berichten. So habe sich auch sein Spiel seit seinem ersten Konsum im Jahr 2020 verbessert, was er mit Zahlen zu belegen vermochte.

"26 Touchdowns, vier Interceptions. Wir hatten eine gute Saison. (Bezug nehmen auf die Spielzeit 2019, Anm.d.Red.) Ayahuasca. 46 Touchdowns. Fünf Interceptions. MVP", so Rodgers.

Der viermalige NFL-MVP fügte zudem an, "hunderte" Spieler hätten sich bereits an ihn gewandt, um Informationen über das Psychedelikum zu erhalten. "Es hat wirklich Spaß gemacht, mit den Leuten in Kontakt zu kommen."

Spirituelle Reise seit dem Super-Bowl-Sieg

Zudem erläuterte er, wie lebensverändernd es für ihn war, sich mit Spielern eine Umkleidekabine zu teilen, und zu wissen, dass er mit ihnen bereits in einer Maloca (indigene südamerikanische Behausung, Anm.d.Red.) war. "Das ist etwas ganz Besonderes. Das verändert die Dynamik, ganz sicher.

Übrigens: Rodgers' spirituelle Reise begann seinen Angaben zufolge bereits nach dem Super-Bowl-Sieg mit den Green Bay Packers im Februar 2011. "Der Erfolg im Leben bestand darin, die Lombardi Trophy zu halten. Jetzt habe ich es geschafft. Und nun? Was ist jetzt der Zweck von all dem?"

Laut NFL-Regularien ist der Konsum von Ayahuasca kein Verstoß gegen die Drogenregularien der Liga.