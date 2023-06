Aaron Rodgers hat mit seinem Wechsel von den Green Bay Packers zu den New York Jets für viel Aufsehen gesorgt. Doch nicht jeder sah diese Verpflichtung von Anfang an positiv. Die Jets-Ikone Joe Klecko, ein früherer Defensive Liner, hatte sich zunächst gesorgt, dass Rodgers die Stimmung innerhalb der Mannschaft ruinieren könnte.

Nun hat Klecko seine Meinung aber geändert. "Was ihn als Footballspieler angeht, habe ich immer gesagt, dass es wahrscheinlich noch nie einen so präzisen Passgeber gegeben hat und auch heute nicht gibt. Er ist der beste Passgeber der Liga und vierfacher MVP. Ich habe mich eben nur gefragt, wie er mit den jungen Leuten auskommen würde", erklärt er in der "Jake Asman Show".

Klecko zieht Vergleich zwischen Rodgers und Tom Brady

"Ich hatte darauf hingewiesen, weil wir in dem Team, in dem ich damals war, zusammengewachsen sind. Das war wirklich eine coole Sache, weil wir uns so gut verstanden haben. Das habe ich mir erhofft. Und genau das hat er nun gezeigt. Er hat sich beim Rest des Teams beliebt gemacht, und er ist da draußen, um die Jungs zu coachen. Er tut die Dinge, die man bei einem Tom Brady gesehen hat. Ich denke, er wird eine große Überraschung für alle in New York sein."