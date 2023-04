Die New York Jets haben nicht einmal einen Tag nach der Bekanntgabe des Trade-Hammers um Quarterback Aaron Rodgers offenbar einen wichtigen Schritt in Sachen Cap Space Management gemacht.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, wird die Franchise den bereits garantierten Optionsbonus im Vertrag des 39-Jährigen für die kommende Saison in Höhe von 58,3 Millionen Dollar übernehmen und in einen Signing Bonus umwandeln, wodurch ganze 43,7 Milo. Dollar an Gehaltsspielraum geschaffen werden. Rodgers' Cap Hit für die kommende Saison sinkt damit auf gerade einmal 15,7 Mio. Dollar.

Rapoport fügte hinzu, dass der neue Franchise-Star seinen Medizincheck bereits am Mittwoch absolvieren soll, womit der Trade noch vor Start des Drafts (16. bis 18. April) offiziell wird.

In der Offseason des Vorjahres unterzeichnete der viermalige MVP einen neuen Dreijahresvertrag bei den Green Bay Packers in Höhe von 150,8 Mio. Dollar und steht damit bis einschließlich der Saison 2026 noch für insgesamt vier Spielzeiten unter Vertrag.