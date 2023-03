Der Wechsel von Aaron Rodgers zu den New York Jets wird immer wahrscheinlicher. Angeblich liegt die Sache mittlerweile allein in der Hand des Quarterbacks.

Die jetzt schon legendäre Nummer 12 der Green Bay Packers könnte alsbald in einem anderen Grün auflaufen als bisher. Fraglich ist, ob Rodgers auch die Nummer 12 der "Gang Green" werden kann. Denn die gehörte Legende Joe Namath und ist eigentlich retired.

Rodgers hätte bei einem Wechsel nach New York also kein Anrecht auf seine Lieblingsnummer und müsste sich im Zweifel eine neue Nummer aussuchen. Mit der Erlaubnis von Namath dürfte aber auch Rodgers wieder die Nummer 12 bei den Jets tragen.

Joe Namath: "Es wäre toll, Rodgers in New York zu haben"

In einem Interview im Januar ließ NFL-Legende Namath in der Show "Tiki and Tierney" aber durchklingen, dass er es Rodgers erlauben würde, seine Nummer zu tragen - wenn das bedeute, er würde für die Jets spielen.

"Ich möchte, dass er seine Nummer trägt. Wir haben uns als Spieler in dieser Liga etabliert und wir haben echten Respekt vor unseren Nummern. Aaron Rodgers, bei Gott, es wäre toll, ihn in New York zu haben", ergänzte Namath.

Damals war ein Rodgers-Trade allerdings noch deutlich unwahrscheinlicher als jetzt. Ob Namath immer noch bereit wäre, seine Nummer herzugeben, bleibt am Ende ihm überlassen.