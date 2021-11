München/Green Bay - Aaron Rodgers hat ein Update zu seinem verletzten Zeh gegeben.

Es handele sich um eine Blessur des kleinen Zehs, so der Quarterback der Green Bay Packers in der "Pat McAfee Show", und die sei "schlimmer als ein Turf Toe", also eine Gelenksverletzung der Großzehe.

"Ich hatte vor ein paar Jahren einen Turf Toe, das war sehr schmerzvoll. Wenn ich jetzt sage, es ist schlimmer als das, dann meine ich damit, dass es sich um etwas am Knochen handelt", sagte der 36-Jährige. Er werde "die kommenden Wochen damit umgehen müssen".

Es gebe mehrere Optionen, so Rodgers. Aber: Aussetzen ist keine davon."

Lächelnd fügte Rodgers hinzu: "Besser der fünfte Zeh als der erste. Oder der zweite. Oder dritte. Oder vierte." Anspielend auf seine Corona-Aussagen, schloss der Signal Caller: "Ich habe in dieser Show aber schon genug zu meinem Gesundheitszustand gesagt. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt genug Information."

Rodgers auch auf neun Zehen stark

Zu bemerken war die Verletzung am vergangenen Sonntag für den Außenstehenden ohnehin nicht: Rodgers warf bei der Niederlage in Minnesota für 385 Yards und vier Touchdowns und erlief weitere 21 Yards.

Nach dem 31:34 gestand der Quarterback jedoch, mit "sehr, sehr großen Schmerzen" gespielt zu haben.

