Die Detroit Lions gehören in dieser Saison zu den Hype-Teams. So taucht das Team um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown zum Beispiel bei den Wettquoten zum Super Bowl in den Top Ten auf.

Bei den Quoten für den Sieg in der NFC North stehen die Lions gar auf Platz eins. Und dass sie von der Liga auserkoren wurden, das Eröffnungsspiel der neuen Saison bei Titelverteidiger Kansas City Chiefs zu bestreiten, ist auch ein Hinweis darauf, dass 2023 mit den Lions gerechnet wird.

Detroit Lions: Endlich wieder in die Playoffs?

Mit der letztjährigen Aufholjagd nach einem 1-6-Start und einer 9-8-Bilanz am Ende, mit der das Team die Playoffs knapp verpasste, wurden Erwartungen geschürt, dass es erstmals seit 2016 wieder in die Postseason gehen könnte. Ein Sieg in den Playoffs gelang zuletzt 1991, Platz eins in der Division 1993.

"In meinem Rookie-Jahr standen wir am Ende bei 3-13-1, und die Lions-Fans waren immer noch für uns da", sagte St. Brown bei "Sports Illustrated". "Und jetzt ist der Hype verrückt." Er ist daran nicht ganz unschuldig, er ist inzwischen der Top-Receiver und die Lieblings-Anspielstation von Quarterback Jared Goff. In zwei Jahren kommt er auf 2.073 Yards und elf Touchdowns.

Er erlebt den Hype im Alltag, ob nun im Supermarkt oder im Restaurant. "Wenn ein Fan dich sieht, ist er ganz aufgeregt. Sie haben große Erwartungen, aber ich habe das Gefühl, dass sie, egal was passiert, immer für uns da sein werden. Das ist etwas, das ich als Spieler sehr schätze, denn es gibt definitiv die Bandwagon-Fans, die man bei großen Mannschaften sieht, die viel gewinnen."

In Sachen Erfolg haben die Lions tatsächlich noch Nachholbedarf, und die Anzahl der Bandwagon-Fans dürfte sich im Moment auch noch in Grenzen halten. St. Brown genießt die Lage vor dem Start des Training Camps. "Die Lions haben seit Jahren nichts mehr gewonnen", sagte St. Brown. "Als Spieler in einem Team mit einem kleinen Hype zu sein, und die Fans sind begeistert - das macht Spaß. Es ist cool, dies als Spieler zu sehen."