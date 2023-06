Es ist eineinhalb Jahre her, dass Antonio Brown sich im Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die New York Jets am 2. Januar 2022 im dritten Quarter das Trikot vom Leib riss und mitten im Spiel oberkörperfrei aus dem Stadium stürmte. Vier Tage später feuerten die Bucs ihren Star-Wide-Receiver, der im Vorjahr noch maßgeblich zum Super-Bowl-Triumph beigetragen hatte.

Tampa Bay verkündete damals in der Entlassungs-Mitteilung, Brown habe keine Verletzung gehabt und auch in den Folge-Tagen nach seinem unrühmlichen Abgang eine Untersuchung eines externen Orthopäden abgelehnt.

Tyreek Hill lud Antonio Brown in seinen Podcast ein

Nun schilderte "AB" als Gast im "It needed to be said"-Podcast von Wide Receiver Tyreek Hill von den Miami Dolphins seine Sicht der Dinge - und ließ dabei kein gutes Haar an den Tampa Bay Buccaneers. Er sei "wie ein kleiner Hund behandelt" worden, schimpfte der 34-Jährige.

In einem denkwürdigen und oftmals sehr schwer zu verstehenden Monolog beschrieb Brown dabei, wie er sich für das Team opfern wollte, wie Brady ihm vorher versprach, ihm "zehn bis zwölf" Bälle zuzuwerfen - und wie ihm dann während des Spiels unter Schmerzen der Kragen platzte.

"Also habe ich mich fertiggemacht, angezogen und bin hingegangen. Aber ich wusste schon, dass sie mich die ganze Zeit, in der ich suspendiert war, verarscht haben. Sie wollten nur, dass ich weitermache, um alles aus mir herauszuholen", begann das "enfant terrible".

Und legte nach: "Jetzt komme ich also zum Spiel, während ich verletzt bin, ich bin in meiner Zone, ich bin super verletzt und ich könnte mich noch mehr verletzen. Sie haben nicht versucht, mich in eine gute Position zu bringen. Und ich dachte, ich bin nicht hier, um mich zu verletzen, ich bin hier, um euch zu helfen, zu gewinnen. Ihr wollt mir den Ball nicht geben, .... F***t euch, ihr W***ser, ich bin weg."

Brown hat seit dem spektakulären Ende bei den Bucs nicht mehr in der NFL gespielt. Eine Comeback rückt von Tag zu Tag in immer weitere Ferne - gerade nach solchen Auftritten, denen es komplett am Eingeständnis eigener Fehler mangelt.