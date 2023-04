Der Umbruch bei den Arizona Cardinals geht weiter und könnte bald für einen Blockbuster-Trade in der NFL sorgen.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, hat Star-Safety Budda Baker die Cardinals um einen Trade gebeten. Der fünfmalige Pro Bowler gehört zu den besten Spielern der Liga auf seiner Position, zweimal wurde er zum First-Team All-Pro gewählt.

Der 27-Jährige hat noch zwei Jahre Restvertrag bei den Cardinals. 2023 steht ein nicht-garantiertes Gehalt von etwas mehr als 13 Millionen Dollar in seinem Arbeitspapier, ein Jahr später wären es etwas mehr als 14 Millionen Dollar.

Baker selbst erklärte via Twitter seine Liebe zu den Cardinals-Fans. Zuvor entfernte er den Hinweis "AZ" aus seiner Bio auf Twitter, zeitgleich postete er ein kryptisches GIF von Michael Jordan. Mit diesem deutet er an, dass es "etwas Persönliches" ist.

Unruhe bei Cardinals verschärft sich

Nach drei Jahren an der University of Washington war Baker 2017 in der zweiten Runde von den Cardinals gedraftet worden. Seither hat er sich zum Anführer der Defense des Teams entwickelt, 2022 gelang ihm bereits seine vierte Spielzeit mit mindestens 100 Tackles.

Die Trade-Anfrage ihres defensiven Ausnahmespielers trifft die Cardinals in einer ohnehin turbulenten Zeit. Nach einer enttäuschenden Saison mit nur vier Siegen trennte sich die Franchise von Head Coach Kliff Kingsbury und installierte in Jonathan Gannon einen Neuling auf dieser Position als Nachfolger.

Quarterback Kyler Murray laboriert derzeit noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses, zudem halten sich Berichte über einen möglichen Trade von Wide Receiver DeAndre Hopkins.