Die gute Nachricht für die Fans der Arizona Cardinals: Budda Baker wird am Training Camp der Franchise ab Ende Juli teilnehmen. Die schlechte: Das Vertragsproblem ist weiterhin nicht gelöst. Ein Trade steht also immer noch im Raum.

Baker hatte das Team laut "ESPN" im April um einen Trade gebeten, sollte er keinen langfristigen Vertrag erhalten. Mit dem wolle er zum bestbezahlten Safety werden, hieß es damals.

Derwin James ist der Topverdiener

Topverdiener der NFL auf der Safety-Position ist derzeit Chargers-Star Derwin James mit einem Vierjahresvertrag über rund 76,53 Millionen Dollar, er bekommt also rund 19,13 Millionen Dollar pro Jahr. Baker hat noch zwei Jahre Restlaufzeit in seinem aktuellen Vertrag mit den Cardinals.

Zu einer Einigung kam es in der Folgezeit nicht, stattdessen ließ er den freiwilligen Teil des Offseason-Programms aus, meldete sich aber für den Pflicht-Teil, auch wenn er nicht an den Einheiten auf dem Spielfeld teilnahm.

Nun hat sich Bakers Agent David Mulugheta bei NFL-Insider Mike Garafolo gemeldet und die Situation erklärt.

"Er will nicht der bestbezahlte Safety sein", las Garafolo bei "Good Morning Football" SMS-Nachrichten des Agenten vor: "Das hat er nie gesagt. Er will nur fair bezahlt werden für das, was er bringt."

Arizona Cardinals sind am Zug

Die klare Ansage Mulughetas an die Cardinals: "Es ist an der Zeit, dass die Cardinals mit Budda verlängern, wenn sie glauben, dass er ein langfristiger Teil ihrer Zukunftspläne ist."

Baker, der 36. Pick im Draft 2017, gehört zu den besten Spielern auf seiner Position. Der fünfmalige Pro Bowler absolvierte bisher 83 Starts für die Cardinals und verzeichnete in den sechs Spielzeiten insgesamt sieben Interceptions, sechs Forced Fumbles, fünf Fumble Recoverys, 7,5 Sacks und 32 Tackles for Loss.