"Ich freue mich sehr, mit 'D-Hop' arbeiten zu dürfen", verkündete ein bestens gelaunter Jonathan Gannon beim NFL Scouting Combine.

Damit überraschte der Head Coach der Arizona Cardinals die meisten Anwesenden und auch die NFL-Gemeinde. Eigentlich ist seit längerem insgeheim klar, dass die Cardinals und Star-Receiver DeAndre Hopkins getrennte Wege gehen werden.

Hopkins-Verbleib möglich? "Wir werden sehen"

Einige Wochen später, beim Start der freiwilligen Krafttrainings in der Facility der Cardinals, war Gannon beim Thema Hopkins dann nicht mehr so strahlend gut drauf, wie noch beim Combine.

"Wir werden sehen was passiert", so der neue Hauptübungsleiter in Glendale. "Ich bin im Austausch mit ihm. Wir werden tun, was das Beste für ihn und unser Team ist", sagte Gannon weiter. "Wenn er bereit ist, sich uns anzuschließen, dann wird er das tun."

Mehr Worte wurden nicht über Hopkins verloren. "Wir haben genug zu tun in dieser Saison", verkündete Gannon. Ob mit oder ohne Hopkins, kann nur die Zeit zeigen.

Mit den New England Patriots, Kansas City Chiefs und Tennessee Titans soll es auch an Interessenten nicht mangeln.