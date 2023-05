Die Arizona Cardinals stecken gefühlt in einer dauerhaften Krise. Seitdem sie in der Saison 2015 das NFC Championship Game verloren hatten, geht es fast nur noch bergab.

Lediglich einmal in den vergangenen sieben Spielzeiten qualifizierten sie sich für die Playoffs, scheiterten aber in der Saison 2021 gleich in der Wildcard Round an den Los Angeles Rams. In der zurückliegenden Spielzeit bekamen sie lediglich vier Siege zustande.

Doch ab 2024 könnte die große Kehrtwende erfolgen. Der Grund ist der NFL Draft im kommenden Jahr. Die Cardinals haben elf Draft-Picks für 2024, darunter zwei Erstrunden-Picks, ein Zweitrunden-Pick und drei Drittrunden-Picks.

Die Cardinals erhielten beim NFL Draft 2023 den Erstrunden-Pick der Houston Texans für 2024, weil die Texaner von Nummer zwölf auf Pick Nummer drei der Cardinals vorrückten, um Pass-Rusher Will Anderson Jr. auszuwählen.

Cardinals und Texans sind die großen Außenseiter 2023

Dies könnte sich im kommenden Jahr auszahlen. Laut den meisten führenden Wettanbietern sind die Arizona Cardinals und die Houston Texans die größten Außenseiter auf den Super-Bowl-Sieg in der Saison 2023.

Heißt also: Es wird erwartet, dass diese beiden Teams die Saison am schlechtesten abschneiden.

Die Auswahl beim Draft 2024 ist groß

Sollte sich das tatsächlich bewahrheiten, hätten die Cardinals beim NFL Draft 2024 den Pick Nummer eins und Pick Nummer zwei. Da Quarterback Kyler Murray bereits langfristig bis zum Jahre 2028 an das Team gebunden wurde, müssten sie keinen Passgeber draften, sondern könnten einfach die besten verfügbaren Spieler des Draft picken.

Ohio State Wide Receiver Marvin Harrison Jr., Florida State Defensive End Jared Verse, Alabama Cornerback Ga'Quincy "Kool-Aid" McKinstry und Crimson Tide Edge Rusher Dallas Turner gelten als mögliche Kandidaten.

Oder könnte doch ein Quarterback in den Fokus rücken? USC-Spielmacher Caleb Williams gilt als ein potenzieller Nummer-1-Pick für den Draft 2024 und wird in der bevorstehenden Saison ausgerechnet von dem ehemaligen Cardinals-Head-Coach Kliff Kingsbury trainiert.

Kyler Murray laboriert an einem Kreuzbandriss

Murray zog sich am 14. Spieltag der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss zu. Der Genesungsverlauf entwickelt sich offenbar gut. "Er kommt gut voran", sagte Cardinals-Coach Jonathan Gannon im Cardinals-Podcast von PHNX.

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass er bereits zum Saisonstart fit wird. Im Verlaufe der Spielzeit 2023 dürfte er allerdings wieder einsatzfähig sein.

Die rosige Zukunft der Cardinals beginnt ja ohnehin erst ein Jahr später.