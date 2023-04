Der ehemalige Vizepräsident der Arizona Cardinals, Terry McDonough, hat Franchise-Eigentümer Michael Bidwill in einem bei Commissioner Roger Goodell eingereichten Schiedsgerichtsverfahren "grobes Fehlverhalten, einschließlich Betrug, Diskriminierung und Belästigung" vorgeworfen. Dies berichtet "ESPN".

McDonough behauptete, dass er und der ehemalige Head Coach Steve Wilks gezwungen wurden, Bidwills Plan zu folgen und Wegwerf-Handys zu benutzen, um mit dem ehemaligen General Manager Steve Keim zu kommunizieren, während dieser eine fünfwöchige Sperre wegen Trunkenheit am Steuer verbüßte.

Vielmehr betonte McDonough, dass er immer noch das Telefon besitze, das seiner Meinung nach die Beweise für den Betrugsskandal enthält, sowie zusätzliches Beweismaterial.

Arizona Cardinals widersprechen Anschuldigungen

In einem ausführlichen Statement an "ESPN" wiesen die Cardinals die Vorwürfe entschieden zurück und bezeichneten sie als "haarsträubend".

"Wir sehen uns widerwillig gezwungen, eine öffentliche Antwort und einen breiteren Kontext für einige enttäuschende und unverantwortliche Handlungen von Terry McDonough zu liefern", erklärte der externe PR-Berater der Cardinals, Jim McCarthy, in einer Erklärung.

"Die Behauptungen, die er in einem Schiedsgerichtsverfahren aufgestellt hat, sind schlichtweg falsch, rücksichtslos und ein opportunistischer Trick, um finanziellen Gewinn zu erzielen", so McCarthy.

"Unsere Position stand im Einklang mit den vielen Bemühungen, die wir unternommen haben, um Terry während seiner Zeit beim Team entgegenzukommen, trotz der Schwierigkeiten in seinem Privatleben und seinem oft sprunghaften Verhalten gegenüber Kollegen", so McCarthy in seiner Erklärung.

"Deshalb sind wir traurig darüber, dass Terry jetzt mit Verunglimpfungen und Drohungen, die in keinem Verhältnis zu den Tatsachen stehen, gegen unsere Organisation losschlägt. Diese unnötige und rachsüchtige Aktion von Terry zielte darauf ab, seine Mitarbeiter, unseren Eigentümer Michael Bidwill und unser Team mit haarsträubenden Anschuldigungen zu verleumden", heißt es weiter.