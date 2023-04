Fünf Jahre lang mussten sich die Baltimore Ravens keine Gedanken um ihre Zukunft auf der Quarterback-Position machen. Diese Zeit ist nun vorbei.

Anfang März bat Lamar Jackson die Ravens darum, ihn gehen zu lassen. Dass Jackson nochmal für die Ravens spielt ist unwahrscheinlich.

Wer könnte also sein Nachfolger sein? Möglicherweise einer der Top-Quarterbacks im Draft. Diese Möglichkeit schloss Eric DeCosta, General Manager der Ravens, freilich nicht aus.

DeCosta beeindruckt von der Quarterback-Klasse

In einer Medienrunde sprach er über die Quarterbacks in der kommenden Talente-Ziehung. "Ich denke, dass mehr als vier Jungs auf jeden Fall eindrucksvolle Spieler in dieser Liga sein können", sagte DeCosta.

Holen die Ravens sich also möglicherweise einen davon? "Das kommt darauf an", hielt sich der 51-Jährige bedeckt. "Aber eigentlich muss ich ja sagen, denn auf unserem Big Board stehen unter den ersten 31 Namen auch Quarterbacks. Nach der Logik muss ich ja sagen."

Sicher für kommendes Jahr haben die Ravens nur Spielmacher Anthony Brown. Lamar Jackson will seinen Franchise Tag nicht unterschreiben und Tyler Huntley ist restricted Free Agent.

Die Ravens halten für kommenden Draft den 22. Pick. Viel Kapital um hochzutraden gibt es jedoch nicht, insgesamt hat das Team nur fünf Picks in der kommenden Talenteziehung.