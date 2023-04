NFL

Bryce Young: Auf den Spuren von Hurts, Tua und Co.

Der #1-Pick Bryce Young wird in Zukunft das Spielgeschehen der Carolina Panthers leiten. Der Ex-Alabama-QB tritt in die Fußstapfen von Stars wie Jalen Hurts, Tua Tagovailoa und Mac Jones, die es ebenfalls von Alabama aus in die NFL geschafft haben.

