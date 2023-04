Die Baltimore Ravens haben Lamar Jackson in Odell Beckham Jr. einen Top-Receiver an die Seite gestellt. Doch der Quarterback wollte offenbar noch mehr!

Wie der einstige NFL-Spieler, Assistenztrainer und Funktionär Michael Lombardi in seinem Podcast verriet, soll Jackson nach den geplatzten Vertragsverhandlungen neben OBJ auch eine Verpflichtung von DeAndre Hopkins gefordert haben. Nach dem Motto: "Dann können wir reden."

Hopkins steht aktuell bei den Arizona Cardinals unter Vertrag, der 30-Jährige galt wochenlang als Top-Kandidat für einen Trade. Zu einem Wechsel ist es bislang aber nicht gekommen. Zu den Ravens auch nicht, weil sich das Team laut Lombardi nur einen der beiden Receiver leisten kann, was man Jackson wohl auch so gesagt hat. Am Ende wurde es Beckham.

Einjahresvertrag für Odell Beckham Jr.

Er wurde als Free Agent verpflichtet und mit einem Einjahresvertrag ausgestattet, der ihm bis zu 18 Millionen Dollar einbringen kann, 15 Millionen Dollar sind garantiert.

Der Hintergrund des Ganzen: Jackson und die Ravens wurden sich bei zähen und langwierigen Verhandlungen über einen neuen Langzeitvertrag nicht einig, stattdessen wurde Jackson mit dem Non-Exklusive Franchise Tag belegt. Der Spielmacher forderte daraufhin öffentlich einen Trade, Angebote anderer Teams gab es aber offenbar keine.

Inwieweit die OBJ-Verpflichtung nun wieder Bewegung in die Jackson-Personalie bringt, ist unklar. Bis zum 17. Juli können sich beide Parteien auf eine Vertragsverlängerung einigen oder Jackson zu einem anderen Team wechseln. Danach muss er eine weitere Saison in Baltimore bleiben, die er theoretisch auch aussitzen könnte.

Lamar Jackson: Zukunft weiter unklar

Beckham stellte bei seiner Vorstellung klar, dass er auch wegen Jackson zu den Ravens gekommen ist, beide hatten den Deal zusammen gefeiert. OBJ sprach bei der Pressekonferenz Jackson sogar direkt an. "Lamar, wenn du zuschaust: Ich würde liebend gerne mit dir arbeiten." Ob es dazu kommt, werden die kommenden Wochen zeigen.