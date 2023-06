Das Hin und Her rund um Wide Receiver Stefon Diggs hat in das Minicamp der Buffalo Bills ordentlich Unruhe gebracht. Erst erschien der Passempfänger, dann kam er wieder nicht. Head Coach Sean McDermott zeigte sich "besorgt", dann schien alles geklärt.

Robert Griffin III, Ex-Quarterback und inzwischen NFL-Analyst für "ESPN", hat nun erklärt, dass er davon ausgeht, dass es zwischen Diggs und Quarterback Josh Allen ein persönliches Problem gibt.

"Er und Josh Allen schienen eine gute Freundschaft zu haben – und das gefühlt seit Jahren. Bis es dann im Playoff-Spiel gegen die Bengals ein Problem gab", sagte der Ex-Spielmacher in der "Rich Eisen Show".

Hat Stefon Diggs mit Josh Allen ein Problem?

"Ich denke, es ist klar, dass dies eine persönliche Sache zwischen Josh und Diggs ist. Sie müssen ihre Partnerschaft auf dem Spielfeld wiederherstellen, das ist Teil des Quarterback-Spiels. Ich denke, dass Josh Allen im Moment damit zu kämpfen hat", betonte Griffin:

"Alles ist in Ordnung, bis es in einer Beziehung zwischen einem Quarterback und einem Wide Receiver wie Diggs nicht mehr in Ordnung ist. Josh muss diese Beziehung also auf die richtige Art und Weise managen, und ich denke, er ist der Einzige, der das korrigieren kann."

Bei der 10:27-Niederlage in den zurückliegenden Playoffs wurde Diggs insgesamt zehnmal angeworfen, so oft wie kein anderer Receiver der Bills. Diggs schien aber verärgert zu sein, weil Allen ihn in einem wichtigen Drive im vierten Viertel nur ein einziges Mal anvisierte.

"Als sie mit 17 Punkten im Rückstand waren, hatten sie einen Drive mit zehn Spielzügen, der mit einem Turnover endete, und Diggs bekam nur einen Ball in seine Richtung geworfen. Man sollte also meinen, dass ein Spieler von Diggs' Kaliber mit der Beziehung, die er zu Josh Allen hat, in solchen Momenten öfter zu ihm schauen würde, aber das ist nicht passiert", führte Griffin weiter aus.

Versöhnung Schlüssel zum Erfolg der Bills

Nach dem besagten Drive erwischten Kameras Diggs dabei, wie er seinen Spielmacher an der Seitenlinie angeschrien hat. Nach Meinung von Ex-Quarterback Griffin hätten Allen und das Team in der entsprechenden Situation anders reagieren müssen. "Sie haben ihn irgendwie ignoriert. Ich denke, das hat zu einigen dieser Gerüchten in der Offseason geführt."

Und weiter: "Diggs will gewinnen, wie jeder andere Spieler auch, und ich denke, wenn sie diese Freundschaft wieder aufleben lassen können - Josh Allen muss etwas tun, um das Feuer zwischen den beiden wieder zu entfachen -, dann denke ich, dass dies der Schlüssel zum Erfolg der Bills in diesem Jahr sein wird."