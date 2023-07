Die NFL befindet sich zwar in der Vorbereitung und kurz vor den Training Camps, das bedeutet aber nicht, dass es keine Gerüchte, Spekulationen oder Dramen gibt. Die Buffalo Bills haben ihre ganz eigene Offseason-Story.

Hauptdarsteller ist Receiver-Superstar Stefon Diggs, der beim Minicamp für Wirbel gesorgt hatte.

Der Passempfänger tauchte zunächst auf, dann wieder nicht. Zunächst zeigte sich Head Coach Sean McDermott "besorgt", dann schien jedoch wieder alles geklärt.

Robert Griffin III glaubt an Zoff

Doch das Thema köchelt weiter, die Medien in den USA beleuchten die möglichen Probleme der Bills intensiv. Robert Griffin III, Ex-Quarterback und inzwischen NFL-Analyst für "ESPN", erklärte zuletzt, dass er davon ausgeht, dass es zwischen Diggs und Quarterback Josh Allen ein persönliches Problem gibt.

Beide gerieten in den Playoffs aneinander. Allen gab sich im Juni auch eine Teilschuld an den Problemen hinter den Kulissen und stellte sich jetzt erneut vor Diggs. Gleichzeitig kritisierte Allen auch die Medien sehr deutlich.

Josh Allen: "Lasst es gut sein"

"Ich liebe Diggs. Das ist mein Mann", sagte Allen im Podcast "Bussin With the Boys“. "Die Medien haben dies so dermaßen aufgeblasen. Wir sind im Minicamp. Wir spielen vier Monate lang kein Spiel. Er taucht einen Tag nicht auf, er ist immer noch da, der Trainer hat ihn gebeten, nach Hause zu gehen, sie sind in Gesprächen, sie versuchen, einige Dinge zu klären. Sie reden immer noch darüber. Lasst es gut sein. Es gibt keinen Grund, weiter darüber zu reden."

Genau das wird aber passieren, mindestens bis zum Training Camp. Das beginnt für Diggs und Co. am 26. Juli.