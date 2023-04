Als der moderne Cam Newton wurde Josh Allen von den Buffalo Bills in den vergangenen Jahren mehrfach bezeichnet.

Zurecht, die Parallelen zum ehemaligen MVP sind mehr als sichtbar: Allen ist groß, massiv, schwer zu Boden zu bringen und - wahrscheinlich die größte Parallele - er scheut wie einst Cam keinen Gegnerkontakt.

Während Newton jedoch bis zum Schluss mit dem Kopf voraus in Gegner reinsprang, will Allen nun seinen Spielstil ändern.

Allen will sich ändern: "Kann so nicht weitermachen"

Das kündigte er in einer Medienrunde am Dienstag an. "Das klingt verrückt, aber ich werde ja nicht jünger", so Allen, der in sein sechstes Jahr geht.

"Ich kann so nicht weitermachen. Es fühlt sich zwar so an, als könnte ich, aber ich muss lernen mich anzupassen und mich zu verändern", sagte der Bills-Quarterback. "Ich kann nicht immer nach zwei Extra-Yards schauen. Geh runter und slide. Bis jetzt hat es geklappt, aber irgendwann wird es das nicht mehr.

Die Nummer 17 der Bills sieht sich dabei gar nicht so sehr als "Quarterback", sondern vielmehr als spielmachender Football-Spieler. "Das war immer mein Mindset", erklärt Allen.

Auf der Stelle will er seine Herangehensweise jedoch nicht ändern. "Irgendwann muss ich es tun, aber ich weiß noch nicht wann. Mein Körper wird es mir wohl sagen", so der Spielmacher grinsend.