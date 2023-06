Von Kai Esser

Eigentlich war alles ruhig in Orchard Park, einem kleinen Ort im Westen New Yorks und die Heimat der Buffalo Bills.

Zwar haben die Bills in der Saison 2022 erneut ihr Ziel vom Super Bowl nicht erreicht, dennoch wurde Buffalo zum dritten Mal in Serie Division-Sieger.

Zum verpflichtenden Teil der Organized Team Activities, kurz OTAs, war jedoch ein Schlüsselspieler nicht anwesend: Stefon Diggs. Viele offene Fragen schwirren im Raum. ran versucht, die wichtigsten zu beantworten.

Stefon Diggs: Was war passiert?

Bisher waren, das gilt für alle NFL-Teams, Teile der Saisonvorbereitungen freiwillig. Wer sich in den Einrichtungen der Franchises aufhalten wollte, konnte das genau so tun wie sich für individuelle Vorbereitung zu entscheiden.

Am Montag begann jedoch der verpflichtende Teil der Preseason, die sogenannten Mandatory Minicamps. Am Dienstag erwarteten die Buffalo Bills all ihre Spieler zu gemeinsamen Einheiten. Bis auf Stefon Diggs war auch jeder anwesend. Wo er sich derzeit aufhält, ist nicht öffentlich bekannt.

Stefon Diggs: Was sagen die Beteiligten?

Head Coach Sean McDermott zeigte sich überrascht von der Situation und gab sich ahnungslos. "Ich bin sehr besorgt. Ich weiß nicht, wo er ist."

Unverständnis erntete er vom Berater von Diggs. "Am Montag war er hier. Wir haben uns mit McDermott und [General Manager Brandon] Beane danach unterhalten." Allerdings räumte er auch ein: "Wir hatten ausgemacht, dass er über das gesamte Minicamp hier ist."

Quarterback Josh Allen wurde ebenfalls zu Diggs befragt und saß merklich zwischen den Stühlen. "Dass unser Coach das sagt, ist doch nachvollziehbar." Allerdings schlägt er sich auf die Seite des Receivers: "Egal was er macht, ich stehe hinter ihm. Ich liebe ihn, verdammt nochmal. Nichts, was wir hier trainieren, funktioniert wirklich ohne ihn."

Stefon Diggs: Wieso ist er abwesend?

Normalerweise gibt es zwei offensichtliche Gründe für Abwesenheit bei den Minicamps: Entweder Unzufriedenheit mit dem Vertrag oder schlichtweg zu hohe Einschätzung der eigenen Qualität.

Diggs wäre nicht der erste gestandene NFL-Spieler, der auf seiner Position einer der besten ist, der das Minicamp sausen lässt. Besonders zu Aaron Rodgers' Zeiten bei den Green Bay Packers trainierte der Quarterback auch gerne mal individuell, zuletzt 2021.

Manche Spieler nutzen das als Signal, dass sie nicht zufrieden mit ihrer Vertragssituation sind. Aktuelles Beispiel ist Defensive Tackle Lawrence Guy von den New England Patriots. Laut "ESPN" lässt er das Minicamp sausen, um einen neuen Vertrag zu forcieren.

Bei Diggs würde das jedoch keinen Sinn ergeben. Erst vor kurzem verlängerte er seinen Vertrag bis einschließlich 2027, der Kontrakt bringt ihm dabei 96 Millionen Dollar ein. Über die wahren Gründe kann Stand jetzt nur spekuliert werden.

Stefon Diggs: Kann es eine Strafe geben?

Es kann nicht nur eine Strafe geben, es wird eine Strafe geben. Für den ersten Fehltag wird Spielern 16.459 Dollar aufgebrummt. Der zweite Tag Abwesenheit kostet 32.920 Dollar und bei einer vollständigen Abwesenheit kostet es den Spieler noch einmal knapp 50.000 Dollar, was die Gesamtstrafe auf 98.753 Dollar anhebt.

Ob die Bills ihn zusätzlich sanktionieren, ist noch nicht abzuschätzen.

Stefon Diggs: Wie dramatisch ist die Situation?

Auch das ist Stand jetzt nicht zu beantworten. Das Potential für einen Streit ist jedoch da. Vor allem, da sich Quarterback Josh Allen auf die Seite seines "Bruders" geschlagen hat.

Fakt ist nur, dass Diggs nicht beim verpflichtenden Training war. Zudem war er beim letzten Saisonspiel 2022, einer Playoff-Heimniederlage gegen die Cincinnati Bengals, merklich aufgebracht und sauer, sowohl auf Sean McDermott als auch Josh Allen.