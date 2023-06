Vom 13. bis zum 15. Juni halten die Buffalo Bills ihr Minicamp ab. Das Training is Pflicht, auch Superstar Stefon Diggs sollte dabei sein. Doch am Dienstag herrschte maximale Verwirrung um den Wide Receiver: Ist Diggs da? Und falls nicht - wo ist er und aus welchen Gründen?

Bills-Coach Sean McDermott sagte Reportern am Dienstag, Diggs sei "nicht da", aber alle anderen wären beim Minicamp. McDermott mache sich "große Sorgen" um den 29-Jährigen, zitieren ihn mehrere Journalisten übereinstimmend.

Allen gibt sich Mitschuld - und steht hinter Diggs

Mitverantwortlich sieht sich auch Franchise-Quarterback Josh Allen, der lange Zeit eine gute Beziehung zu Diggs zu haben schien, ehe es auf dem Feld auch zwischen ihnen beiden ab und an rumorte.

"Es gab durchaus Dinge im letzten Jahr, die ich besser hätte machen können", so Allen. "Wir müssen zusehen, dass wir ihm den Ball in die Hände bekommen und mehr in den Game Plan involvieren."

In seinem Versuch, die Situation abzumoderieren, stellte er alles in Frage. Auch seinen Arbeitgeber. "Vielleicht haben wir nicht gut genug kommuniziert. Am Ende wollen wir das alle so schnell wie möglich hinter uns lassen und auf die wichtigen Dinge konzentrieren."

Eine Lobeshymne auf den abwesenden Wide Receiver gab es auch noch: "Ich liebe ihn. Er ist mein Bruder. Egal was ist oder warum er nicht da ist, ich stehe hinter ihm. Ich habe keine Zweifel, dass sich das bald ändert."

Diggs-Berater und Buffalo Bill mit widersprüchlichen Angaben

"The Athletic" berichtete später, Diggs' Berater Adisa Bakari habe gesagt, dass sein Klient schon seit Montagvormittag in Buffalo ist, eine körperliche Untersuchung absolviert hat - und sich in den vergangenen zwei Tagen mit dem Head Coach und dem General Manager der Bills getroffen hat. Diggs werde "für die gesamte Dauer des Minicamps dort sein", zitiert "The Athletic" den Berater weiter.

Rhetorische Diskrepanzen zwischen Franchise- und Spieler-Seite, die einige Fragen aufwerfen: Hat sich Diggs in den vergangenen Tagen tatsächlich mit Coach McDermott getroffen? Und falls ja, was war der Inhalt des Gesprächs - und warum macht sich der Coach "große Sorgen" um seinen Superstar?

Auf Nachfrage von "The Athletic" sagten die Buffalo Bills am Dienstag, Diggs sei am Montag und auch am Dienstagvormittag vor Ort gewesen, habe das Camp aber vor der Trainingseinheit am Dienstag verlassen.

Ob es sich um persönliche Gründe, eine Verletzung oder etwas anderes handelt, ist noch unklar.