von Mike Stiefelhagen

Die Offseason der NFL beinhaltet traditionell Skandale. Und die Cincinnati Bengals trifft es aktuell mehrfach. Nachdem es bereits Tumulte um Running Back Joe Mixon gab, gibt es jetzt negative Presse für Wide Receiver Ja'Marr Chase.

Dem NFL-Star wird von seiner Ex-Freundin, die auch die Mutter seines Kindes ist, vorgeworfen, sie schlecht behandelt zu haben.

Ja'Marr Chase im Social Media-Kreuzfeuer

Ambar Nicole postete ein Bild von einem schlafenden Chase und schrieb dazu: "Also Mr. Chase, sie haben einige Leichen im Keller. Ich kenne dein wahres Ich. Hör' auf, deiner Verantwortung entkommen zu wollen. Du kennst dich. Ich habe mehrere Videos, die deine Karriere in einem Post beenden. Ich würde meinen Anwalt in zweieinhalb Sekunden auf dem Bengals-Gelände haben. Du weißt, dass es stimmt."

Später führte sie bei Instagram noch aus: "Soll ich einen Livestream später starten und die Horror-Geschichten auspacken, mit denen ich klarkommen muss? Ich wollte die Belege eigentlich für das Gericht zurückhalten, aber vielleicht gebe ich Euch einen Vorgeschmack, warum ich immer so sauer bin."

Die Posts wurden auf den sozialen Netzwerken schnell verbreitet.

Ja'Marr Chase wird Missbrauch der Ex-Freundin vorgeworfen

Doch damit nicht genug. Ambar Nicole teilte zudem Screenshots eines vermeintlichen Gespräch-Verlaufs mit Chase. Dabei schrieb der NFL-Star Dinge wie: "Das Kind ist nicht meins, bis du es beweisen kannst. Und selbst wenn, würde ich dich nicht mögen. Du bist nur froh, mich in dir gehabt zu haben."

Im weiteren Verlauf veröffentlichte Nicole Zeilen von Chase, die er ihr möglicherweise zukommen ließ, als sie mit dem Kind schwanger war: "Schl*mpe, du übertreibst. Ist mir doch alles egal, ich habe keine Gefühle für dich. Verrecke in der Hölle und lass mich in Ruhe. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben."

Schwere Vorwürfe gegen Chase.

Es geht sogar noch weiter. Sie postete eine Instagram-Story mit den Worten: "Nehmt diesen Schänder aus der Liga, liebe NFL und Bengals. Ich habe genug von seinem Missbrauch und seinen Drohungen. Er beleidigt sein eigenes Kind und droht mir, seine Mutter auf den Hals zu hetzen. Du kannst dich keinen echten Mann nennen, du bist eine schlimme Person!"

Chase hat sich zu den Postings noch nicht geäußert.