Der Erst- und Zweitrundenpick 2023 sowie der Erstrundenpick 2024, der Zweitrundenpick 2025 und Wide Receiver D.J. Moore.

Diese bemerkenswerte Menge mussten die Carolina Panthers rausrücken, um den ersten Pick im kommenden Draft von den Chicago Bears zu bekommen. Gerade die Personalie Moore sorgte für viele Diskussionen.

Dabei war der Passempfänger gar nicht das erste Objekt der Begierde des Teams aus Illinois. Das verriet nun Scott Fitterer, der General Manager der Panthers.

Panthers legten Veto bei Burns und Brown ein

Eigentlich wollten die Bears nämlich einen der beiden Defensive Linemen Brian Burns und Derrick Brown verpflichten. "Es war klar, dass wir uns nicht nur mit Picks an Nummer eins traden könnten", so Fitterer bei "The Athletic".

"Wir haben von Anfang an festgelegt, dass wir gewisse Spieler nicht ziehen lassen. Darunter Brown und Burns", erklärt der GM: "Natürlich wollten wir uns auch nicht von D.J. trennen, aber es ist etwas einfacher einen Wide Receiver zu ersetzen, als einen Pass Rusher oder einen Defensive Tackle dieses Kalibers."

Dass die Panthers unbedingt an Burns festhalten wollen, zeigt auch die vergangene Offseason. Berichten zufolge lehnten sie ein Angebot der Los Angeles Rams über mindestens zwei First-Round-Picks ab.

Die Panthers dürfen nun als erstes Team im kommenden Draft einen Spieler auswählen. Als Favorit gilt Quarterback C.J. Stroud. Die Bears dagegen sind an Nummer neun dran.