Von Rainer Nachtwey

Es ist nun also passiert. Fans und Experten haben das bekommen, was so lange spekuliert, diskutiert und irgendwie auch erwartet wurde.

Die Chicago Bears haben den Nummer-1-Pick getradet.

Und die Carolina Panthers gehen nun den Weg, sich mit aller Macht den in ihren Augen besten Quarterback des Drafts zu sichern.

Ob dies nun Bryce Young, C.J. Stroud, Anthony Richardson oder Will Levis ist, werden wir am 27. April erfahren.

Die Panthers zahlen dafür einen hohen Preis, Besitzer David Tepper hat nach Jahren mit Durchschnitts-Quarterbacks und Enttäuschungen genug, er will endlich seinen Mann für die Zukunft - und den hat er offenbar gefunden und will kein Risiko eingehen, ihn an einen anderen zu verlieren.

Tepper geht seinen Weg. Deshalb der hohe Preis.

Chicago Bears erhalten Wunsch-Receiver

Soweit man hört, war er sogar bereit, noch einen Erstrunden-Pick 2025 zu dem 9. und 61. des Jahres 2023 und dem Erstrunden-Pick 2024 und Zweitrunden-Pick 2025 draufzupacken. Bears-GM Ryan Poles wollte aber unbedingt DJ Moore.

Es könnte der größte Schachzug in diesem spektakulären Trade werden. Poles war bereits zur vergangenen Trading Deadline am Wide Receiver dran, wollte ihn unbedingt. Damals sagten die Panthers noch ab.

Jetzt hat ihn Poles, um Quarterback Justin Fields den Nummer-1-Receiver zur Seite zu stellen, den er so vergeblich suchte. Moore ist nun noch für drei Jahre und 52 Millionen Dollar gebunden - für dessen Alter und Leistungen ein Traumszenario für Poles.

Zudem kann er mit dem 9. und zusätzlichen 61. Pick 2023 die zahlreichen Schwachstellen im Kader adressieren.

Poles, der erst im zweiten Jahr als General Manager fungiert, hat damit sein Meisterstück abgeliefert - und den Fans wie auch Tepper Spektakel geliefert. Ein Win-Win-Win-Trade.