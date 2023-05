Justin Fields darf sich nun offiziell ein Ohio State Alumni nennen.

Der Quarterback der Chicago Bears erhielt am Sonntag seinen Abschluss im Fach "Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Familien".

Fields war einer von 191 aktiven sowie ehemaligen Studierenden-Athleten, die im Programm der Buckeyes gespielt haben. Geehrt wurden die Athleten bei der Frühlings-Eröffnungsfeier der Ohio State University.

Justin Fields die Franchise-Zukunft der Chicago Bears

Der heutige Bears-Quarterback startete seine Karriere ursprünglich bei den Georgia Bulldogs, wechselte vor der Saison 2019 aber zu den Buckeyes. Mit ihnen erreichte er in beiden Jahren die Playoffs und wurde jeweils zum "Big Ten Offensive Player of the Year" gewählt.

Im Draft tradeten die Bears sogar bis auf Position elf nach oben, um den Quarterback zu ihrem neuen Franchise-Gesicht zu machen.