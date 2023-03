Es ist noch gar nicht lange her, da zelebrierten die Cleveland Browns die Ankunft ihres neuen Quarterbacks.

Deshaun Watson sollte die Browns endlich in den ersten Super Bowl seit Jahrzehnten führen. Der Lohn? 230 Millionen Dollar über fünf Jahre, jeder Penny garantiert.

Doch durch die teils akuten Geldprobleme, die die Browns dadurch haben, wollen sie den Vertrag von Watson nach nicht einmal einem Jahr schon wieder umstrukturieren.

Browns wollen dutzende Millionen bei Stars sparen

Das deutete zumindest General Manager Andrew Berry an. "Das ist eine Sache, die definitiv bei uns auf dem Tisch liegen könnte", sagte der Geschäftsführer der Browns am Rande des NFL Scouting Combine in Indianapolis.

Watson stehen, Stand jetzt, rund 55 Millionen Dollar in 2023 zu. Da die Summe vollgarantiert ist, belastet genau diese Summe auch den Cap Space der Browns.

Dabei ist Watson nicht der Einzige, bei dem die Browns sparen wollen. Auch die Verträge von Defensive End Myles Garrett und Wide Receiver Amari Cooper sollen angepasst werden. Safety John Johnson wurde bereits entlassen.

Garrett belastet das Gehaltsbudget der Browns im nächsten Jahr mit 29,2 Millionen Dollar, Cooper mit 23,8 Millionen.

Aktuell nehmen diese drei Spieler also rund die Hälfte des Gehaltsspielraums der Browns ein. Ob Verhandlungen zu Umstrukturierungen bereits laufen, ist nicht bekannt.