Die Fans der Cleveland Browns können sich neben den traditionellen Braun-Orangenen Jerseys auf einen neuen Trikotsatz freuen.

Wie die Franchise bekannt gab, werden die Browns in der kommenden Saison zu drei ausgewählten Spielen weiße Jerseys tragen. In Woche zwei gegen die Pittsburgh Steelers, in Woche sechs gegen die San Francisco 49ers und in Woche 17 gegen die New York Jets.

Diese Spiele stehen unter dem Motto "White Out Series".

Browns besinnen sich auf Farben vor der Tradition

Die Farbe ist kein Zufall, die Browns trugen in ihrer frühen Geschichte, von 1946 bis 1951 bereits weiß, ehe die Trikots dann traditionell braun und die Helme orange wurden.

Durch die Abschaffung der "One Shell Rule" in 2022 dürfen Teams andere Farbkombinationen oder ihre alternativen Throwback Jerseys tragen. Bereits mehrere Teams haben ein Retro-Design vorgestellt, welches sie in der kommenden Saison zur Schau stellen werden.