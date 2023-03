Die Geduld ist bewundernswert. Der unerschütterliche Optimismus auch. Und die Leidenschaft erst recht.

Über sechs Jahre ist es inzwischen her, dass Colin Kaepernick zuletzt als NFL-Quarterback auf dem Platz stand. Seitdem ist viel passiert. Was stets blieb: Kaepernicks Antrieb, es zurück in die NFL zu schaffen. Trotz der schwierigen Vorgeschichte mit Hymnenprotest, Ausbootung und zahlreichen erfolglosen Comeback-Versuchen.

Colin Kaepernick: Zahlreiche erfolglose Versuche

Denn zwischendurch einigte er sich mit der NFL, schloss eine Art Burgfrieden mit der Liga, einen neuen Klub fand er aber trotzdem nicht.

2022 postete er Workout-Videos, traf sich mit aktuellen Receivern, um sich zur Free Agency wieder ins Gespräch zu bringen. Im April zeigte er im Rahmen des Spring Game der University of Michigan in der Halbzeit seine Wurf-Fähigkeiten.

Für eine neue Chance reichte das alles nicht. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Bei "CBS Sports" betonte der mittlerweile 35-Jährige jetzt bei der Vorstellung seines neuen Buchs "Colin Kaepernick: Change the Game", dass er die Möglichkeit einer Rückkehr weiterhin nicht ausschließt. Zeitlich passend zum Start der diesjährigen Free Agency. Für den Traum trainiert er weiterhin so, als ob er sich auf eine neue Saison vorbereitet.

Fünf, sechs Tage die Woche Training

Heißt: "Fünf, sechs Tage die Woche. Ich stehe immer noch um 4:30 Uhr auf und gehe zum Training. Ja, die Leidenschaft ist immer noch da, und die Fähigkeit auch."

Die Chance auf ein Comeback dürfte nach sechs Jahren ohne echtes Team-Training und Spielpraxis dafür aber verschwindend gering sein. Gerade deshalb sind Kaepernicks Geduld, Optimismus und Leidenschaft so bewundernswert.