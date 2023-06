Der ehemalige Quarterback Colin Kaepernick hofft weiterhin auf eine Rückkehr in die NFL. "Ich möchte einfach nur die Gelegenheit bekommen, zu zeigen, was ich auf dem Spielfeld leisten kann. Beurteilt mich danach, nicht nach Eurer politischen Einstellung", sagte der 35-Jährige gegenüber "Sports Illustrated".

Nach eigener Aussage trainiere er weiterhin fünf bis sechs Tage pro Woche und ist überzeugt, immer noch mehr als 60 Yards werfen zu können. "Ich werde weiter Druck machen", sagte Kaepernick: "Ich werde weiter darum kämpfen, denn ich weiß, dass ich auf dem Feld spielen kann."

Immer wieder durfte sich Kaepernick in den vergangenen Jahren bei Teams vorstellen. "Bei jedem Training, bei jeder Gelegenheit, die ich hatte, um das zu zeigen, war das Feedback immer positiv. Von 'Er ist immer noch ein Spitzenspieler' bis hin zu 'Das Training war großartig; es war besser als erwartet'", sagte er.

Kaepernick: "Habe viele Entschuldigungen gehört"

Sein bislang letztes Spiel in der NFL liegt bereits mehr als sechs Jahre zurück, nach Ende der Saison 2016 verließ er die San Francisco 49ers. Zuvor hatte er landesweit für Diskussionen gesorgt, weil er als Zeichen gegen Ungleichheit und Diskriminierung vor den Spielen bei der US-Hymne aufs Knie gegangen war.

Kaepernick wurde daraufhin auch zu einem politischen Thema und fand kein neues Team mehr. "Ich habe über die Jahre viele Entschuldigungen gehört", blickt der einstige Super-Bowl-Teilnehmer zurück.

Im vergangenen Jahr durfte er sich bei den Las Vegas Raiders vorstellen, erhielt aber ebenfalls eine Absage. Stattdessen entschied sich die Franchise für Jarrett Stidham und Nick Mullens als Backups für Derek Carr. "Offensichtlich steckt in dieser Entscheidung noch etwas anderes. Für mich ist das typischerweise das, was es am Ende ist, oder was es in den letzten sieben Jahren war", sagte er.