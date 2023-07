Matt Rhule gehört zu den Coaches, die auf dem College Erfolg hatten, in der NFL aber gescheitert sind. Rhule hat deshalb das getan, was viele vor ihm schon taten, denen es ähnlich ging: Er kehrte in den College-Sport zurück. Der 48-Jährige trainiert jetzt die Nebraska Cornhuskers.

Dort hat er im vergangenen November angeblich einen Achtjahresvertrag für 74 Millionen Dollar unterschrieben. Die Hoffnung: Rhule soll die erste Winning-Season seit 2016 (9-4) schaffen.

Dabei konnte er bei seiner NFL-Stippvisite nur wenig Werbung für sich machen. In etwas mehr als zwei Saisons kam er insgesamt auf eine 11-27-Bilanz, nach nur einem Sieg in den ersten fünf Spielen in der vergangenen Saison wurde er entlassen.

Vor allem die strauchelnde Offense bekam Rhule nie in den Griff, er verschliss gleich fünf Quarterbacks: Teddy Bridgewater, Cam Newton, Sam Darnold, P.J. Walker und zuletzt Baker Mayfield.

Matt Rhule: NFL-Zeit keine Zeitverschwendung

Als Zeitverschwendung würde Rhule seine Zeit bei den Panthers aber nicht bezeichnen. Denn zum einen hat er gelernt, den Fokus anders auszurichten. Außerdem wird er auf Kritik bei seiner neuen Station anders reagieren.

"Das Feuer in Carolina war ein reinigendes Feuer, das alle Unreinheiten, alle Überheblichkeit und alle Sorgen um unwichtige Dinge wegschmelzt", sagte Rhule. "Ich habe gelernt, mich um das zu kümmern, was wichtig ist. Ich habe einen Fokus und ein Verlangen in mir", so der Head Coach weiter.

Außerdem deutete er an, dass es bei den Panthers nicht immer einfach war, was das Umfeld angeht: "Ich habe sehen müssen, was meine Kinder in Carolina durchmachen mussten, und wir werden sie das hier nicht durchmachen lassen."

Vor seiner Zeit in der NFL war Rhule als Head Coach der Baylor Bears am College tätig. Zwischen 2017 und 2019 führte er das Team zu einer 19-20-Bilanz in der Regular Season und je einem Sieg und einer Niederlage in Bowl Games. Von 2013 bis 2016 war er zudem Head Coach der Temple Owls.