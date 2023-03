Von Daniel Kugler

Top-Prospect Bryce Young wird vor dem Draft nicht beim Scouting Combine (ab Donnerstag live im kostenlosen NFL Network Stream auf ran.de) an den Quarterback-Workouts teilnehmen.

Der 21-Jährige wird stattdessen erst beim Pro Day der Alabama Crimson Tide am 23. März wieder vor den Scouts der NFL-Franchises werfen, wie Jordan Reid von "ESPN" berichtet. An den medizinischen Untersuchungen im Rahmen des Combine werde Young aber teilnehmen.

Dem Bericht zu Folge werden die anderen aussichtsreichen Quarterbacks um C.J. Stroud von den Ohio State Buckeyes, Will Lewis von den Kentucky Wildcats und Anthony Richardson von den Florida Gators aber an den Pass-Drills am kommenden Samstag teilnehmen.

Alle vier genannten Nachwuchs-Playmaker gelten als wahrscheinliche Erstrundenpicks beim diesjährigen Draft, der vom 27. bis zum 29. April in Kansas City stattfindet.