Der Scouting Combine der NFL findet alljährlich vor dem Draft statt und nimmt im Zyklus der NFL-Saison eine nicht unbedeutende Rolle ein.

NFL 2023: Was ist der Scouting Combine?

Der Scouting Combine ist ein rund einwöchiges Treffen der besten College-Talente, die in verschiedenen Übungen unter den Augen von NFL-Scouts ihr Können unter Beweis stellen. Dabei stehen neben körperlichen Tests auch medizinische und psychologische Untersuchungen an.

Scouting Combine 2023: Warum ist er für die NFL-Teams so wichtig?

Der Scouting Combine ist für die NFL-Teams relevant, um die Spieler vor dem folgenden Draft besser kennenzulernen und einzuschätzen, ob diese in ihre Mannschaft passen würden.

Scouting Combine 2023: Warum ist er für die College-Spieler so wichtig?

Für die Talente ist der Combine die abschließende Gelegenheit, ihre Fähigkeiten in NFL-relevanten Tests zu zeigen. Dies kann maßgebliche Auswirkungen auf die Position haben, an der sie im Draft ausgewählt werden.

NFL Scouting Combine 2023: Wo findet er statt?

In diesem Jahr wird der Scouting Combine mal wieder im Lucas Oil Stadium in Indianapolis, der Heimspielstätte der Colts, ausgetragen.

NFL Scouting Combine 2023: Von wann bis wann findet das Schaulaufen der Talente statt?

Der NFL Combine geht in diesem Jahr vom 27. Februar bis zum 6. März.

NFL Scouting Combine 2023: Wird das Event im TV oder Livestream übertragen?

Den Combine könnt ihr im kostenlosen Livestream des NFL Network verfolgen, der via ran.de oder in der ran-App abgerufen werden kann.

NFL Scouting Combine 2023: Wie viele Spieler nehmen in diesem Jahr teil?

Insgesamt hat die NFL 319 Talente zum Combine eingeladen. Darunter nahezu alle vielversprechenden Spieler wie die Quarterbacks C.J. Stroud und Bryce Young, Defensive Tackle Jalen Carter oder auch die Edge Rusher Will Anderson Jr. und Tyree Wilson. Allerdings werden nicht alle von ihnen die Übungen beim Combine absolvieren, sondern körperliche Tests am Pro Day ihres jeweiligen College durchführen. Dies gilt beispielsweise für Carter und Stroud.

NFL Scouting Combine 2023: Welche Übungen und Tests absolvieren die Spieler?

Zu den körperlichen Übungen - den sogenannten Drills - zählen der Sprint über 40 Yards, Shuttle-Läufe über 20 und 60 Yards, Weit- und Hochsprung aus dem Stand, der Three Cone Drill sowie das Bankdrücken. Weiterhin werden positionsspezifische Übungen absolviert, die Aufschluss über technische Fertigkeiten geben. Außerdem stehen medizinische Untersuchungen (bspw. Röntgen) an, die um Interviews mit Vertretern von NFL-Teams ergänzt werden, um einen Eindruck vom möglichen Umgang mit der Presse sowie der mentalen Fitness zu bekommen.

NFL Scouting Combine 2023: Wann absolviert welche Positionsgruppe ihre Drills?

Die Drills beginnen mit den Defensive Lineman und Linebackern am 2. März. Darauf folgen Cornerbacks, Safeties und Special Teamer am 3. März. Am 4. März sind dann Quarterbacks, Wide Receiver und Tight Ends an der Reihe, den Abschluss bilden Offensive Lineman und Running Backs am 5. März.

NFL Scouting Combine 2023: Wer hält welche Rekorde?

Den geteilten Rekord für den 20-Yard-Shuttle hält beispielsweise Texans-Receiver Brandin Cooks. Eine komplette Übersicht gibt's in der entsprechenden Galerie.

NFL Scouting Combine 2023: Ist ein deutscher Spieler dabei?

Nein, ein Spieler aus Deutschland wird nicht beim NFL Combine 2023 dabei sein.