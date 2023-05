Die Dallas Cowboys zogen bereits die Fifth-Year-Option von Wide Receiver CeeDee Lamb, um ihn vorzeitig auch für die Saison 2024 zu binden.

Executive Vice President Stephen Jones stellte aber öffentlich klar, dass eine langfristige Vertragsverlängerung angestrebt wird.

Dies ist offenbar auch der Wunsch des Passempfängers.

Als dieser nach seiner Zukunft in der Franchise befragt wurde, antwortete er gegenüber "TheAthletic.com": "Ich freue mich sehr, Dallas ist ein Ort, an dem ich schon immer sein wollte. Ich kann mir nicht vorstellen, überhaupt einmal ein anderes Trikot zu tragen. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Zukunft."

Lamb wurde beim NFL Draft 2020 an Position 17 gepickt und wurde in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in den Pro Bowl gewählt. Er fing Pässe für 3396 Yards und 20 Touchdowns.

Die Verantwortlichen der Cowboys stehen vor arbeitsintensiven Wochen, weil auch längerfristige Vertragsverlängerungen mit Quarterback Dak Prescott und Cornerback Trevon Diggs angestrebt werden.